Трое свердловчан с коронавирусом скончались за сутки

Трое свердловчан с коронавирусом скончались за сутки. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие сутки скончались три пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии число летальных исходов достигло 615.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на шестом месте по числу погибших за сутки. На той же строчке расположились Челябинская, Мурманская и Кемеровская области, а также Республика Бурятия.

На первом месте - Москва, где зафиксировано 27 умерших, на втором – Санкт-Петербург с 14 случаями, на третьем –Ростовская область с девятью летальными исходами.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 175 случаев заболевания коронавирусом. В России инфекцию подхватили 10 888 человек.