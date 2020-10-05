Трое свердловчан с коронавирусом скончались за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки скончались три пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии число летальных исходов достигло 615.
Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на шестом месте по числу погибших за сутки. На той же строчке расположились Челябинская, Мурманская и Кемеровская области, а также Республика Бурятия.
На первом месте - Москва, где зафиксировано 27 умерших, на втором – Санкт-Петербург с 14 случаями, на третьем –Ростовская область с девятью летальными исходами.
За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 175 случаев заболевания коронавирусом. В России инфекцию подхватили 10 888 человек.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале