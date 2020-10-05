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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 октября 2020, 14:45

На Среднем Урале за выходные составили 1500 протоколов о нарушении масочного режима

проверки масочного режима

На Среднем Урале за выходные составили 1500 протоколов о нарушении масочного режима. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области 3 и 4 октября прошли проверки соблюдения масочного режима. В отношении физлиц составлены 1500 протоколов об административных правонарушениях.

Как рассказали "Областной газете" в оперштабе, протоколы составлены по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Нарушение влечёт за собой предупреждение или штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей (для обычных граждан).

 Отмечается, что в ходе рейдов проверялось соблюдение масочного режима в торговых точках (проверено 6 000 магазинов) и общественном транспорте. Со свердловчанами было проведено около 21 тысячи профилактических бесед.

Добавим, за последние сутки стало известно о 175 случаях новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 29 987. Также зарегистрировано ещё три случая смерти больных COVID-19, всего – 615.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал усилить контроль за масочным режимом в свердловских городах. 

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Областная газета Свердловской области

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