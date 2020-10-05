Полгода с COVID-19: больничных больше не стало

Сидя на вынужденном больничном, люди старше 65 лет пытаются занять себя чем-то полезным, но многие очень скучают по работе и общению. Фото: Алексей Кунилов

Большая часть работающих граждан старше 65 лет по-прежнему, как и в начале апреля, находится на больничном. Тогда, шесть месяцев назад, в России ввели ограничительные меры из-за нового коронавируса. В тот момент никто не предполагал, что люди старшего возраста фактически будут лишены работы на такой длительный срок. И до сих пор непонятно, когда этому положат конец.

Без работы

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 «Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», выдачу электронных листков обеспечивает уполномоченная медицинская организация. Выплата пособий производится в соответствии с перечнями застрахованных лиц, которые направляет страхователь», — ответили на письменный запрос «Облгазеты» в Свердловском региональном отделении Фонда социального страхования.

Больничный оплачивает для работников старше 65 лет не работодатель, а ФСС. Но ведь объём работы, который выполняли эти люди, никуда не исчез. Очевидно, его поделили между другими сотрудниками. Так что нельзя говорить, что работодатель не страдает из-за отсутствия находящихся на больничном листе людей. Страдает. И потихоньку начал выводить их трудиться в июле – сразу же, как это позволил указ губернатора.

Кстати За последние шесть месяцев больничный лист брали 18 процентов жителей Свердловской области, по данным службы исследований интернет-компании «HeadHunter». Это ниже, чем в среднем по России (23 процента). Чаще других больничные брали медики и фармацевты – 37 процентов, банковские работники и представители производственной сферы – по 30 процентов. Каждый второй продолжал работать, несмотря на больничный.

Учёта по застрахованным лицам в свердловском отделении ФСС нет. Однако «Облгазете» в ФСС сообщили, что каждую неделю к ним поступают списки с примерно одинаковым числом людей возраста 65+ на получение больничного листка, и их количество с апреля изменилось незначительно.

— На вынужденный больничный из-за возраста меня перевели с апреля этого года, — рассказала «Облгазете» сотрудница Комплексного центра социального обслуживания населения Асбеста Татьяна Журавлёва. — В июне, после указа губернатора о возможности выхода на работу людей старше 65 лет, меня ненадолго выводили с больничного по производственной необходимости. Но сейчас я снова на больничном — моя должность не предполагает дистанционной работы. Первое время было очень тяжело без работы и общения. Когда начался дачный сезон, стало легче, но сейчас пришла осень, и вопрос занятости снова стал острым.

Альтернатива

Часть работодателей не вывела на работу своих сотрудников старше 65 лет. Чтобы не занимать ставки, которые требуют трудовых вложений, некоторые работодатели предложили расторгнуть трудовые отношения. Где-то пожилые сотрудники уволились по собственному желанию, понимая, что их в любом варианте вывели бы трудиться. Не пожелали рисковать и заражаться коронавирусом. Например, на работу в новом учебном году свердловские учителя 65+ в некоторых свердловских школах не вышли — вместо них уроки стали вести более молодые педагоги.

В тему Листок нетрудоспособности по причине ограничений из-за коронавируса работникам 65 лет и старше оплачивается в обязательном порядке по общим установленным правилам. Работодатель считает размер положенного пособия и оплачивает нетрудоспособность с последующим возмещением средств из ФСС.

Но большинство свердловских работодателей всё же организовало для возрастных сотрудников работу на дому, а часть — вывела на нормальную работу. В основном на промышленные предприятия и в учебные заведения. Последний указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №524-УГ продлевает возможность трудиться людям 65 лет и старше, если их нахождение на рабочем месте «является критически важным для обеспечения функционирования» предприятия.

— С 1 сентября мы начали обучение в нашем в вузе в очном и дистанционном режимах, поэтому часть преподавателей старше 65 лет ведёт лекции из дома, — прокомментировал «Облгазете» ректор Российского государственного профессионального-педагогического университета Евгений Дорожкин. — С теми же преподавателями, кто сами захотели выйти на работу в университет, мы подписали соглашение, как это рекомендует Роспотребнадзор. Нам важно не уронить качество образования в вузе, но при этом мы заботимся о здоровье нашего коллектива. Шесть сотрудников университета старше 65 лет по-прежнему находятся на больничном.

То есть часть работников пенсионного возраста уже работает в прежнем режиме, несмотря на рекомендованную самоизоляцию, и число людей на больничных не увеличивается. И это объяснимо: несмотря на новый подъём заболеваемости в России и Свердловской области, все постепенно возвращаются к прежней жизни, в том числе и пожилые люди. Постоянное продление режима самоизоляции для таких людей, как и недействующие льготные проездные в городском транспорте, кажутся уже абсурдными.

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