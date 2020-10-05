В свердловском тубдиспансере снова организуют коронавирусный КТ-центр

KT-центр на дублёре Сибирского тракта, 56 в Екатеринбурге будет принимать заболевших ежедневно с 14:00 до 20:00. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области выпустил приказ об организации амбулаторного центра компьютерной томографии на базе туберкулёзного диспансера. Там начнут обследовать екатеринбуржцев, а также жителей Берёзовского, Полевского, Сысерти и Арамиля.

Пациентов с подозрением на коронавирус или внебольничную пневмонию должны направлять спецтранспортом. Согласно документу, KT-центр на дублёре Сибирского тракта, 56 в Екатеринбурге будет принимать заболевших ежедневно с 14:00 до 20:00.

Напомним, что ранее в режим работы КТ-центра переводились приёмный покой городской больницы №24, одно из отделений областного противотуберкулёзного диспансера и поликлиника городской больницы №14. В среднем там ежедневно обследовались около 200 человек. Когда число заболевших COVID-19 в стране и в регионе шло на спад, медицинские учреждения возвращались в штатный режим работы. С конца сентября количество новых случаев заболевания коронавирусом начало расти. Сегодня стало известно о 175 подтврждённых диагнозах в Свердловской области за сутки.

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Фото: приказ свердловского минздрава

Фото: приказ свердловского минздрава

Фото: приказ свердловского минздрава