Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по коронавирусу

В частности, глава региона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистант. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, глава региона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистант.

"В Свердловской области пока сохраняется более-менее стабильная обстановка с коронавирусом, но особенно в период сезонного гриппа мы должны сделать всё возможное, чтобы препятствовать распространению инфекций. Поэтому сегодня я подписал указ, в котором расписаны некоторые новые ограничения", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Согласно указу № 524-УГ, во время проведения концертов танцполы и фан-зоны должны быть закрыты в связи с невозможностью соблюдения социальной дистанции, поэтому смотреть концерты можно будет только на сидячих местах. При этом сохраняется требование о 50-процентном ограничении по числу посетителей театрально-концертных организаций.

Кроме того, в выходные дни запрещается работа детских игровых комнат в ТРЦ.

"Я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года и так особенно подвержены опасности. Важно не усугублять ситуацию и отказаться от необязательных контактов с другими людьми", - уточнил Евгений Куйвашев.

В целях предотвращения распространения COVID-19 губернатор рекомендовал свердловским работодателям перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Также документ ужесточает масочный режим: свердловчанам запрещается посещать магазины и общественные места, являющиеся закрытыми помещениями, без масок.

Помимо этого новым документом глава региона продлил до 12 октября режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. До этой же даты продлевается масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

"Я часто говорю об этом и считаю, что использование масок во всех магазинах и общественных местах, включая, конечно, общественный транспорт, уже должно было стать привычным делом. Однако, по-прежнему вижу, что не все соблюдают это простое правило", - написал глава региона.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, музеям и библиотекам Среднего Урала было разрешено возобновить проведение выставок с 20 июля. 31 июля главой региона был подписан указ, согласно которому в Свердловской области снова заработали зоопарки, дельфинарии и магазины в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов.

Работа муниципальных детских садов с полной загрузкой и кинотеатров возобновилась 28 августа. В середине сентября губернатор подписал очередной документ о снятии ряда ограничений. Неделю назад глава региона позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах, диспансеризацию и профосмотры отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.

21 сентября Евгений Куйвашев разрешил возобновить работу цирков, аквапарков, тотализаторов и букмекерских контор.

С конца сентября количество новых случаев заболевания коронавирусом начало расти. Сегодня стало известно о 175 подтврждённых диагнозах в Свердловской области за сутки.