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6 октября 2020, 09:31

Почти 75% диагнозов COVID-19 поставлено в шести свердловских городах

коронавирус в Свердловской области

Почти 75% диагнозов COVID-19 поставлено в шести свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Почти 75% диагнозов COVID-19 с начала пандемии были поставлены жителям пяти городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Ревды и Берёзовского.

По данным на 5 октября, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 17 896 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 1 927, в Первоуральске ‒ 771, в Верхней Пышме ‒ 709, в Ревде ‒ 618, в Берёзовском ‒ 502. Больше всего инфицированных за сутки оказалось в Екатеринбурге ‒ 85 и Реже ‒ 19 человек.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 29 987 свердловчан (+175 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 22 270. На лечении остаются 7 717 свердловчан.

Также известно, что состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 599 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Добавим, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. В частности, глава региона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистант.

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Областная газета Свердловской области

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