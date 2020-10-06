В Свердловской области общее число заразившихся COVID-19 превысило 30 тысяч

Общее число поставленных диагнозов составляет 30 163. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа коронавирус выявили у 176 свердловчан. В прошлый вторник общее число инфицированных в Свердловской области перевалило за 29 тысяч, то есть за неделю COVID-19 подхватила тысяча жителей.

Общее число поставленных диагнозов составляет 30 163. Вылечились и выписались из больниц 22 383 уральца. Таким образом, на лечении продолжают находиться более 7 тысяч пациентов.

За последние сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+79), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Режа, Асбеста, Ирбита, Тавды, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Артинского ГО, Березовского, Верхней Пышмы, Сысертского ГО, Нижнего Тагила, Горноуральского, Верхнесалдинского, Кировградского ГО, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа, Ревды, Камышлова и Камышловского района.

Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 554 - как средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Стало известно также о семи летальных исходах. С начала пандеми, по данным регионального оперштаба, COVID-19 унёс жизни 622 свердловчан.

С конца сентября количество новых случаев заболевания коронавирусом в регионе начало расти. Накануне стало известно о 175 подтврждённых диагнозах в Свердловской области за сутки. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об жесточении ограничений. В частности, глава региона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

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