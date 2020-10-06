Впервые с мая в России выявили 11,6 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

С воскресенья в стране выявляют более 10 тысяч новых заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

COVID-19 подхватили ещё 11 615 россиян. Это максимальный показатель с 11 мая, когда было выявлено 11 656 заразившихся за сутки.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 1 237 504. Более 30 тысяч инфицированных - в Свердловской области.

Фото: данные на 6 октября

С болезнью справились 988 576 россиян, в том числе более 22 тысяч на Среднем Урале. За последние сутки было выписано 6 252 жителя страны.

Фото: данные на 6 октября

Коронавирус унёс жизни уже 21 663 россиян, в том числе 622 свердловчан. За последние 24 часа стало известно о 188 летальных исходах пациентов с COVID-19.

Накануне стало известно о 10 888 заболевших в России. На прошлой неделе Россия впервые с середины июня перешагнула порог суточной заболеваемости коронавирусом в 8 тысяч человек, затем в 9 тысяч. С воскресенья в стране выявляют более 10 тысяч новых заразившихся. Теперь показатель превысил 11 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже 48,3 млн тестов на коронавирус, в том числе - 295 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234 360 жителей России.