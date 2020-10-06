На Среднем Урале заболеваемость пневмонией за неделю выросла на 20 %. Фото: Александр Зайцев.

С 28 сентября по 4 октября в Свердловской области зарегистрировано 1709 случаев внебольничной пневмонии, что составляет 40,8 человека на 100 тыс. населения. Это на 20% выше уровня прошлой недели и в 1,85 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Превышение среднеобластного показателя более чем в два раза отмечается в Волчанском, Арамильском, Нижнетуринском городских округах, Ирбитском муниципальном образовании, а также ГО Красноуральск и ГО Верхняя Тура, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрировано 426 случаев внебольничных пневмоний (показатель составил 27,7 на 100 тыс. населения). Это выше уровня прошлой недели на 16% и выше АППГ в 1,73 раза.

Кроме того, известны данные по случаям ОРВИ за семь дней. Так, на Среднем Урале выявлен 25 791 заболевший, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 4,2%, ниже уровня прошлой недели на 9,1%. В столице Урала ОРВИ у 12 845 человек (ниже уровня прошлой недели на 5%).

Данные по прививочной кампании: По состоянию на 2 октября в Свердловской области проведено 1 131 430 прививок (охват по области 27,08%). На ту же дату в регион поступило 522 550 доз вакцины для детей (62,3% от заявки) и 851 850 доз вакцины для взрослых (49% от заявки).

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге из-за коронавируса и ОРВИ на дистант переведены 54 класса в 35 школах. Кроме того, закрыты 29 групп в 25 детских садах. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, с 5 по 9 октября в посёлках Берёзовского городского округа будет работать выездная флюорография. Проверить лёгкие смогут все желающие. Расписание и адреса работы флюоромобиля можно посмотреть тут.