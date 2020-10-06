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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 октября 2020, 18:34

Свердловский регистр кесаревых сечений отмечен Всероссийской премией

заведующий приёмное отделение областной перинатальный центр

Николай Анкудинов подчеркивает, что регистр кесаревых сечений уменьшает риски осложнений при повторных родах женщин, которые раннее рожали путём кесарева сечения. Фото: Алексей Кунилов

Единственный в России онлайн-регистр операций кесарева сечения, созданный специалистами Свердловской детской областной больницы, получил Всероссийскую премию «Первые лица» в области перинатальной медицины.

Премия «Первые лица» учреждена общественной организацией «Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины» и некоммерческим партнёрством «Общество по развитию медицины и здравоохранения» в 2013 году. Проходит при поддержке Министерства здравоохранения России.

Онлайн-регистр операций кесарева сечения работает в Свердловской области с начала 2020 года («Облгазета» писала об этом в №41 от 06.03.2020). Благодаря этой электронной системе сохраняется информация о каждой женщине на Среднем Урале, которой проводили кесарево сечение. Это позволяет учитывать особенности здоровья таких женщин и грамотно вести их последующие беременность и роды.

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Всего в Свердловской области с начала года на конец сентября провели 32 083 родов. 9 724 из них – методом кесарева сечения, то есть 30 процентов от их общего числа.

— Наша больница участвовала в конкурсе на премию «Первые лица» в третий раз, и в этом году нам удалось стать лауреатом, — рассказал «Облгазете» автор идеи регистра, заведующий приёмным отделением Свердловского областного перинатального центра, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Свердловской ОДКБ Николай Анкудинов. – Появление регистра кесаревых сечений позволило увидеть, как проводится эта, на первый взгляд, несложная операция в нашем регионе. При следующих родах после кесарева сечения всегда есть риски. Сейчас же наши врачи могут легко узнать, как проходили предыдущие роды женщины, и определить, как вести её беременность и роды. Вся информация по каждой такой пациентке теперь как на ладони для акушеров-гинекологов в нашем регионе — это очень облегчило работу врачей.

Напомним, что ранее Николай Анкудинов представлял проект онлайн-регистра операций кесарева сечения и на конкурсе «Сердце лидера» для руководителей «Лидеры России», где почти попал в финал. Позднее, в апреле, авторы идеи регистра кесаревех сечений запустили систему автоматического выявления беременных с подозрением на коронавирус (см. «Облгазету» №064 от 09.04.2020). А недавно разработали приложение для беременных, которое позволяет следить за состоянием женщины и напоминает ей об обследованиях и приёмах у врача (см. «Облгазету» №165 от 08.09.2020).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №187 от 07.10.2020 под заголовком "Свердловский регистр кесаревых сечений отмечен премией".
Областная газета Свердловской области
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