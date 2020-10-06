Свердловский регистр кесаревых сечений отмечен Всероссийской премией

Николай Анкудинов подчеркивает, что регистр кесаревых сечений уменьшает риски осложнений при повторных родах женщин, которые раннее рожали путём кесарева сечения. Фото: Алексей Кунилов

Единственный в России онлайн-регистр операций кесарева сечения, созданный специалистами Свердловской детской областной больницы, получил Всероссийскую премию «Первые лица» в области перинатальной медицины.

Премия «Первые лица» учреждена общественной организацией «Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины» и некоммерческим партнёрством «Общество по развитию медицины и здравоохранения» в 2013 году. Проходит при поддержке Министерства здравоохранения России.

Онлайн-регистр операций кесарева сечения работает в Свердловской области с начала 2020 года («Облгазета» писала об этом в №41 от 06.03.2020). Благодаря этой электронной системе сохраняется информация о каждой женщине на Среднем Урале, которой проводили кесарево сечение. Это позволяет учитывать особенности здоровья таких женщин и грамотно вести их последующие беременность и роды.

Это интересно Всего в Свердловской области с начала года на конец сентября провели 32 083 родов. 9 724 из них – методом кесарева сечения, то есть 30 процентов от их общего числа.

— Наша больница участвовала в конкурсе на премию «Первые лица» в третий раз, и в этом году нам удалось стать лауреатом, — рассказал «Облгазете» автор идеи регистра, заведующий приёмным отделением Свердловского областного перинатального центра, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Свердловской ОДКБ Николай Анкудинов. – Появление регистра кесаревых сечений позволило увидеть, как проводится эта, на первый взгляд, несложная операция в нашем регионе. При следующих родах после кесарева сечения всегда есть риски. Сейчас же наши врачи могут легко узнать, как проходили предыдущие роды женщины, и определить, как вести её беременность и роды. Вся информация по каждой такой пациентке теперь как на ладони для акушеров-гинекологов в нашем регионе — это очень облегчило работу врачей.

Напомним, что ранее Николай Анкудинов представлял проект онлайн-регистра операций кесарева сечения и на конкурсе «Сердце лидера» для руководителей «Лидеры России», где почти попал в финал. Позднее, в апреле, авторы идеи регистра кесаревех сечений запустили систему автоматического выявления беременных с подозрением на коронавирус (см. «Облгазету» №064 от 09.04.2020). А недавно разработали приложение для беременных, которое позволяет следить за состоянием женщины и напоминает ей об обследованиях и приёмах у врача (см. «Облгазету» №165 от 08.09.2020).

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