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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 октября 2020, 07:19

В Свердловской области более 30 тысяч заболевших: карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Около 75% или 22,5 тысячи заболевших приходится на шесть городов. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса на Среднем Урале. Накануне число инфицированных в регионе перевалило за 30 тысяч.

Около 75% или 22,5 тысячи заболевших приходится на шесть городов. Речь идёт о Екатеринбурге (17 975 заразившихся), Нижнем Тагиле (1 948),Первоуральске (772), Верхней Пышме (720), Ревде (638) и Берёзовском (503). В других свердловских муниципалитетах менее 500 случаев заболевания COVID-19.

Вчера стало известно о 176 новых заразившихся COVID-19, в том числе 79 екатеринбуржцах. Добавим, что более 22 тысяч свердовчан излечились от коронавируса. Таким образом, сейчас на лечении остаются более 7 тысяч жителей Свердловской области.

Ни одного заболевшего по-прежнему не выявлено в окрестностях Таборов. Эта территория выделена белым цветом, остальные - оранжевым, тёмно-оранжевым или красным в зависимости от сложности эпидобстановки.

Фото: данные на 6 октября
Фото: данные на 6 октября
Фото: данные на 6 октября

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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