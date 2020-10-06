Анна Попова и Татьяна Голикова поставили прививки от COVID-19

Владимир Путин подчеркнул, что после вакцины у Анны Поповой и Татьяны Голиковой температура не поднималась, и чувствуют они себя хорошо. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы заявил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова поставили вакцину от коронавируса. По его словам, жалоб на плохое самочувствие у них нет.

"Хочу вас проинформировать, правда, может быть и не стоило об этом говорить, но тем не менее: и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, тоже сделали прививки", - передаёт слова главы государства ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что температура у них не поднималась, и чувствуют они себя хорошо. Президент похвалил руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского за то, что он тоже прошёл вакцинацию.

Добавим, что прививку от COVID-19 уже поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Желание привиться от коронавируса также изъявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.