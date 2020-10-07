В Свердловской области за сутки выявили 179 заболевших коронавирусом

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в регионе начало расти с конца сентября. Фото: Галина Соловьёва

Коронавирус на Среднем Урале подхватили ещё 179 человек. Выявлено на три случая больше, чем сутками ранее.

Общее число инфицированных в регионе составляет 30 342. По выздоровлению выписались 22,5 тысячи уральцев, в том числе 120 за последние сутки. Таким образом, на лечении остаются более 7,8 тысячи пациентов. В тяжёлом состоянии находится 146 госпитализированных, 601 - в состоянии средней тяжести. Остальные заразившиеся чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+61), Нижнего Тагила, Алапаевска, Бисертского ГО, Красноуральска, Каменска-Уральского, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Артёмовского, Асбеста, Ачитского ГО, Берёзовского, Нижней Туры, Артей, Верхней Салды, Качканара, Байкаловского МР, Карпинска, Горноуральского ГО, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского МР, Камышлова и Камышловского ГО, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Ирбита и Ирбитского МР, Рефтинского, Сухого Лога.

Федеральный и региональный оперштабы подтвердил смерть ещё пять пациентов с COVID-19. Всего коронавирус унёс жизни уже 627 свердловчан.

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в регионе начало расти с конца сентября. Накануне стало известно о 176 новых случаях инфицирования. Общее число заболевших в регионе перевалило за 30 тысяч. В начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении ограничений.

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