Коронавирусом заразились ещё 11 115 человек в России

В последний раз снижение суточного прироста в стране фиксировалось 13 сентября. Фото: Галина Соловьёва

За сутки COVID-19 подхватили 11 115 россиян. Это на 500 случаев меньше, чем сутками ранее.

В последний раз снижение суточного прироста в стране фиксировалось 13 сентября, когда сообщалось о 5 449 заразившихся (днём ранее - о 5 488).

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в стране достигло 1 248 619. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве - 3 229. В Свердловской области диагноз подтвердили ещё у 179 человек.

Фото: данные на 7 октября

С болезнью справились уже 995 275 жителей России, 6 699 - выписались из больниц за последние 24 часа.

Фото: данные на 7 октября

Стало известно ещё о 202 погибших с подтверждённным COVID-19, в том числе пять человек скончались в Свердловской области. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни уже 21 865 россиян.

По данным Роспотребнадзора, проведено 48,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 371 тысяча за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 237 371 человек.

Накануне впервые с мая в России выявили 11,6 тысячи заболевших коронавирусом за сутки.

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