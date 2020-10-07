Екатеринбурженку оштрафовали за сокрытие COVID-статуса её детей

Из-за вернувшегося с COVID-19 школьника на дистант переводили целый класс. Фото: Галина Соловьёва

С начала недели трое свердловчан, вернувшихся из-за рубежа, получили штрафы за нарушение срока прохождения тестов на коронавирус. В их числе екатеринбурженка, которая не предоставила вовремя информацию о COVID-статусе детей.

Школьники прошли тесты спустя три дня после возвращения из Турции. При этом их мама прошла исследование в срок - в течение трёх дней - и загрузила данные на портал госуслуг. Дети отправились на уроки, не дождавшись результата. У одного ребёнка был выявлен положительный результат.

"Случай заноса новой коронавирусной инфекции в школу потребовал проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий, включая перевод класса на дистант. Жительница Екатеринбурга по ч.2 ст.6.3 "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" КоАП РФ оштрафована судом на 15 тысяч рублей", - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Штрафы по 10 тысяч получили ещё один екатеринбуржец и житель Каменска-Уральского, которые верулись из-за границы, сдали тесты и загрузили результат на портал госуслуг, но с нарушением срока.

Всего оштрафованы уже 8 уральцев на общую сумму 80 тысяч рублей. За границу с 1 августа выезжали 24 369 свердловчан, 91 человек из них подхватил коронавирус. 692 человека не прошли обследование в срок: в отношении 269 путешественников составлены протоколы (материалы направлены в суды), 423 свердловчана извещены о необходимости явиться для составления протокола об административном правонарушении.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале было выявлено 179 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 342. На лечении остаются более 7,8 тысячи пациентов.

Фото: памятка