В Свердловской области развернут более 1700 дополнительных инфекционных коек

До 9 октября на Среднем Урале дополнительно развернут 1 756 коек. Фото: Александр Зайцев.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом больницы региона должны быть готовы к увеличению числа пациентов. До 9 октября на Среднем Урале дополнительно развернут 1 756 коек.

"Мы развернули и ещё развернем дополнительное количество коек при одном условии. Мы сохраняем накопленные объёмы плановой помощи, которые мы восстановили некоторое время назад. И все мероприятия мы проводим с учётом того, что плановую высокотехнологичную помощь нужно продолжать оказывать", - заявил Павел Креков по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

По его словам, с 4 по 9 октября дополнительные койки для пациентов с COVID-19 появятся в больницах Серова, Карпинска, психиатрической больнице №7 Нижнего Тагила, нижнетагильском санатории Руш, Артинской и Ачитской ЦРБ, Ревдинской и Асбестовской горбольницах, ЦГБ Верхней Пышмы и в санатории "Липовка". Кроме того, койки развернут в Екатеринбургском госпитале ветеранов войн, психиатрической больнице №6 и центре медицинской реабилитации "Озеро Чусовое".

Помимо этого власти региона рассматривают возможность повторного открытия мест временного пребывания людей с легкой или бессимптомной формами течения болезни, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что в конце сентября для борьбы с тяжёлыми ОРВИ, пневмониями и коронавирусом были развёрнуты койки в екатеринбургских ЦГКБ №6, ЦГБ№3, ГКБ№14 и в Серовской горбольнице, а 1 октября Сысертскую ЦРБ вновь перепрофилировали под инфекционный госпиталь.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале продолжает расти - за последние сутки было выявлено 179 новых случаев заражения и зафиксировано пять смертей пациентов с коронавирусом. Всего по России за последние 24 часа инфекцию выявили у 11 115 человек.

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