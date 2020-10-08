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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 октября 2020, 06:03

В Екатеринбурге более 18 тысяч заболевших: карта распространения коронавируса в регионе

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

За последние сутки больше всех заразившихся выявлено в Екатеринбурге, Ревде, Верхней Пышме, Бисерти и Нижнем Тагиле. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области обновлены данные по заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 18 тысяч.

За последние сутки в столице Урала, как и в предыдущие дни, выявили больше всех новых случаев (61). Город остаётся лидером по числу заболевших коронавирусом.

Кроме того, ещё 17 заразившихся выявлено в Ревде, по 15 - в Бисерти и Верхней Пышме, 12 - в Нижнем Тагиле. В других территориях - менее 10 новых случаев за последние 24 часа. Всего накануне сообщалось о 179 выявленных больных. Общее число инфицированных двумя сутками ранее впервые перевалило в регионе за 30 тысяч. На лечении остаются более 7,8 тысячи пациентов.

Добавим, что белым пятном на карте Роспотребнадзора остаются окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Фото: данные на 7 октября
Фото: данные на 7 октября
Фото: данные на 7 октября
Фото: данные на 7 октября

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Областная газета Свердловской области

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