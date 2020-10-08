Коронавирусом в Свердловской области заболели 184 человека за сутки. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за прошедшие сутки у 184 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии диагноз COVID-19 поставлен 30 526 уральцам.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+122), Режа, Асбеста, Сухого Лога, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Верхней Пышмы, Полевского, Нижнего Тагила, Серова, Сосьвы, Верхотурья, Камышлова и других свердловских муниципалитетов.

Как рассказали в свердловском оперштабе, за последние 24 часа из больниц было выписано 129 человек. Общее число выздоровевших достигло 22 632. На лечении остаются 7 894 свердловчан.

Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 607 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Также за сутки зарегистрировано шесть случая смерти больных COVID-19, всего – 633.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 179 инфицированных.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе планируется дополнительно развернуть 1 756 коек. С 4 по 9 октября койки для пациентов с COVID-19 появятся в больницах Серова, Карпинска, психиатрической больнице №7 Нижнего Тагила, нижнетагильском санатории Руш, Артинской и Ачитской ЦРБ, Ревдинской и Асбестовской горбольницах, ЦГБ Верхней Пышмы и в санатории "Липовка". Кроме того, койки развернут в Екатеринбургском госпитале ветеранов войн, психиатрической больнице №6 и центре медицинской реабилитации "Озеро Чусовское".

Читайте также:

Законны ли штрафы за нахождение без маски в общественном месте?

В Екатеринбурге гимназию №2 полностью переводят на дистант.