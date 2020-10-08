Рост больных COVID-19 не повлияет на оказание плановой помощи в свердловских медучреждениях

Врачи уже переоборудовали койки в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции: на вчерашний день в регионе было зафиксировано 184 новых случая заболевания, сутками ранее – 179. В этих условиях свердловские медики увеличили число коек для пациентов с COVID-19 на 1 756 единиц.

На рост числа заражений коронавирусом обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своём Instagram он призвал уральцев сделать всё возможное, чтобы противостоять распространению инфекции и сохранить стабильную работу предприятий, детских садов, школ и вузов. Несмотря на то, что в начале недели глава региона ввёл дополнительные ограничительные меры, они пока не привели к спаду заболеваемости.

«В городах Свердловской области постоянно фиксируют нарушения санитарно-эпидемических требований, – написал Евгений Куйвашев. – Люди расслабились, появилась ложная уверенность в том, что самое трудное уже позади, что опасность миновала. Но ведь это не так! В больницах с подтверждённым ковид-диагнозом более 1 900 пациентов, в том числе 146 человек в тяжёлом состоянии. Система здравоохранения готова к негативному сценарию развития событий, но в наших силах его избежать».

Не дожидаясь, когда ситуация выйдет из-под контроля, министерство здравоохранения Свердловской области разработало план развёртывания дополнительных коек для пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжёлыми ОРВИ. Под них освободят ещё 1 756 мест в 15 больницах и санаториях Среднего Урала. Ранее в сентябре под эти цели передали койки в ЦГКБ №6, ЦГБ №3, ГКБ №14 Екатеринбурга и Серовской городской больнице, а Сысертская ЦРБ с октября вновь заработала в режиме инфекционного отделения.

Но перевод части коечного фонда для лечения больных коронавирусом никак не отразится на работе учреждений здравоохранения – медицинские услуги жители региона будут получать в полном объёме. Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, все мероприятия по развёртыванию дополнительных коек проводятся с учётом того, что плановую помощь нужно продолжать оказывать в любом случае.

В городской больнице Асбеста, где под COVID-19 выделено 20 коек, «Облгазете» подтвердили, что медучреждение будет принимать граждан в обычном режиме. О каких-либо ограничениях в оказании медпомощи, которые временно вводились весной, сегодня не может быть и речи. Главный врач асбестовской больницы Игорь Брагин добавил, что для больных коронавирусом подготовили койки в инфекционном отделении, поэтому другие пациенты не будут с ними контактировать.

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Медучреждения Число коек Карпинская ЦРБ 20 Серовская ГБ 95 Ачитская ЦРБ 20 Артинская ЦРБ 26 Верхнепышминская ЦГБ 42 Ревдинская ГБ 150 Артёмовская ЦРБ 20 Санаторий «Липовка» (Реж) 100 ГБ Асбеста 20 Нижний Тагил Санаторий «Руш» 50 Психиатрическая больница №7 100 Екатеринбург Психиатрическая больница №6 100 Госпиталь ветеранов войн 658 ЦГКБ №6 185 Центр реабилитации «Озеро Чусовское» 170

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Опубликовано в №189 от 09.10.2020