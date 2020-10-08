Мэр Каменска-Уральского ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Коронавирус подтвердился у главы Каменска-Уральского Алексея Шмыкова. Ему пришлось уйти на самоизоляцию.

Об этом градоначальник рассказал в своём видеобращении, размещённом в группе администрации в соцсетях. Он сообщил, что планово сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Алексей Шмыков также уточнил, что симптомов у него нет, лёгкие чистые. Однако из-за подтверждённого диагноза ему придётся уйти на двухнедельную самоизоляцию и работать удалёно.

По словам мэра, тест также сдали все его заместители. Результат у всех отрицательный. В завершении речи Алексей Шмыков призвал всех соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее "Областная газета" сообщала о заражении коронавирусом первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадима Дубичева, директора департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева, а также министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярёва. Кроме того, на самоизоляцию из-за COVID-19 уходил вице-губернатор Сергей Бидонько, однако он уже вернулся на рабочее место.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале у 184 человек подтверждён коронавирус. За весь период пандемии диагноз COVID-19 поставлен 30 526 уральцам.