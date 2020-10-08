Губернатор ХМАО сообщила о положительном тесте на COVID-19

Наталья Комарова заявила об уходе на двухнедельную изоляцию. Фото: Instagram Натальи Комаровой.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова заявила, что её тест на коронавирус дал положительный результат. Она уходит на двухнедельную изоляцию.

"У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удалёнку. Работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих", - пишет глава ХМАО на своей странице в Instagram.

Отметим, что несколько часов назад мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков также сообщил об уходе на карантин из-за коронавирусной инфекции. По словам главы города, тест на COVID-19 сдали все его заместители, но результат у всех отрицательный.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом первого замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадима Дубичева, директора департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева, а также министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярёва. В начале июля на самоизоляцию уходил и вице-губернатор Сергей Бидонько.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале у 184 человек подтверждён коронавирус. За весь период пандемии диагноз COVID-19 поставлен 30 526 уральцам.