Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 октября 2020, 12:43

191 случай коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

коронавирус

191 случай коронавируса в Свердловской области выявили за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 191 случай новой коронавирусной инфекции был выявлен в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 717.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+124), Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Берёзовского, Верхней Пышмы, Полевского, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Краснотурьинска, Волчанска и других свердловских муниципалитетов.

Как рассказали в свердловском оперштабе, за сутки из больниц было выписано 134 человека. Общее число выздоровевших достигло 22 766. На лечении остаются более 7 тысяч свердловчан.

Состояние 135 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 615 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Также за сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, всего – 640.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 184 инфицированных.

Ранее "Областная газета" сообщила, что мэр Каменска-Уральского ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса. Он уточнил, что симптомов у него нет, однако тест на COVID-19 оказался положительным.

Читайте также:

За сутки коронавирус выявлен в 29 свердловских муниципалитетах.

Рост больных COVID-19 не повлияет на оказание плановой помощи в свердловских медучреждениях.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.10.2020, 13:26 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё семь пациентов с COVID-19
09.10.2020, 13:04 / Общество
В России зафиксирован новый максимум заражений коронавирусом за сутки
09.10.2020, 13:00 / Общество
В Екатеринбурге частный перевозчик выпустил автобусы несмотря на запрет Роспотребнадзора
09.10.2020, 12:43 / Общество
191 случай коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
09.10.2020, 12:42 / Политика
Президент Кыргызской Республики утвердил отставку премьер-министра и правительства