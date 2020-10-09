191 случай коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

191 случай коронавируса в Свердловской области выявили за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 191 случай новой коронавирусной инфекции был выявлен в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 717.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+124), Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Берёзовского, Верхней Пышмы, Полевского, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Краснотурьинска, Волчанска и других свердловских муниципалитетов.

Как рассказали в свердловском оперштабе, за сутки из больниц было выписано 134 человека. Общее число выздоровевших достигло 22 766. На лечении остаются более 7 тысяч свердловчан.

Состояние 135 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 615 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Также за сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, всего – 640.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 184 инфицированных.

Ранее "Областная газета" сообщила, что мэр Каменска-Уральского ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса. Он уточнил, что симптомов у него нет, однако тест на COVID-19 оказался положительным.

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