Свердловским больницам выделят гранты на обследование лиц, контактировавших с больными COVID-19

Размер гранта будет высчитываться из стоимости проведения теста и количества обследуемых. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о предоставлении грантов в виде субсидий медучреждениям на проведение лабораторной диагностики граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом лицами. Размер гранта будет высчитываться из стоимости проведения теста и количества обследуемых.

Контроль за исполнением документа Евгений Куйвашев возложил на своего заместителя Павла Крекова. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяет действие на отношения, возникшие с 10 июля нынешнего года.

Согласно документу, гранты на обследование контактных пациентов могут получить только государственные и муниципальные медучреждения. Целью предоставляемых субсидий является финансовое обеспечение затрат больниц на проведение диагностики пациентов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Для получения гранта медучреждениям необходимо будет направить в министерство здравоохранения Свердловской области заявление на его предоставление с расчётами и обоснованием суммы гранта, выписку из Единого государственного реестра юрлиц, согласие на проведение проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта, а также реквизиты лицевого счёта.

Публикуем текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

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