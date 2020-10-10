В Белоярском районе 200 заболевших: карта распространения COVID-19 в Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в Свердловской области. В Белоярском районе число инфицированных достигло 200.
За последние сутки диагноз был подтверждён у 7 жителей территории. Более 200 инфицированных в 17 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Асбест (330),
- Берёзовский (508),
- Верхняя Пышма (738),
- Екатеринбург (18 282)
- Ирбит и Ирбитский район (311),
- Каменск-Уральский и Каменский район (491),
- Качканар (217),
- Краснотурьинск (275),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (280),
- Невьянск (260),
- Нижнесергинский район (318),
- Нижний Тагил (1 967),
- Первоуральск (774),
- Полевской (240),
- Ревда (655),
- Реж (354),
- Серов (438).
В остальных территориях менее 200 заболевших COVID-19.
Накануне стало известно о 191 новом случае, сразу 124 из них выявлены в столице Урала. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 717. Выздоровели 22 766 человек. Таким образом, на лечении остаются более 7 тысяч свердловчан. 135 уральцев находятся в тяжёлом состоянии.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале