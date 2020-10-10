В Белоярском районе 200 заболевших: карта распространения COVID-19 в Свердловской области

Более 200 инфицированных в 17 свердловских муниципалитетах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в Свердловской области. В Белоярском районе число инфицированных достигло 200.

За последние сутки диагноз был подтверждён у 7 жителей территории. Более 200 инфицированных в 17 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Асбест (330),

Берёзовский (508),

Верхняя Пышма (738),

Екатеринбург (18 282)

Ирбит и Ирбитский район (311),

Каменск-Уральский и Каменский район (491),

Качканар (217),

Краснотурьинск (275),

Красноуфимск и Красноуфимский район (280),

Невьянск (260),

Нижнесергинский район (318),

Нижний Тагил (1 967),

Первоуральск (774),

Полевской (240),

Ревда (655),

Реж (354),

Серов (438).

В остальных территориях менее 200 заболевших COVID-19.

Накануне стало известно о 191 новом случае, сразу 124 из них выявлены в столице Урала. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 717. Выздоровели 22 766 человек. Таким образом, на лечении остаются более 7 тысяч свердловчан. 135 уральцев находятся в тяжёлом состоянии.