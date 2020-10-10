Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 октября 2020, 09:45

В Белоярском районе 200 заболевших: карта распространения COVID-19 в Свердловской области

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Более 200 инфицированных в 17 свердловских муниципалитетах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в Свердловской области. В Белоярском районе число инфицированных достигло 200.

За последние сутки диагноз был подтверждён у 7 жителей территории. Более 200 инфицированных в 17 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Асбест (330),
  • Берёзовский (508),
  • Верхняя Пышма (738),
  • Екатеринбург (18 282)
  • Ирбит и Ирбитский район (311),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (491),
  • Качканар (217),
  • Краснотурьинск (275),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (280),
  • Невьянск (260),
  • Нижнесергинский район (318),
  • Нижний Тагил (1 967),
  • Первоуральск (774),
  • Полевской (240),
  • Ревда (655),
  • Реж (354),
  • Серов (438).

В остальных территориях менее 200 заболевших COVID-19.

Накануне стало известно о 191 новом случае, сразу 124 из них выявлены в столице Урала. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 717. Выздоровели 22 766 человек. Таким образом, на лечении остаются более 7 тысяч свердловчан. 135 уральцев находятся в тяжёлом состоянии.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.10.2020, 10:41 / Общество
В Екатеринбурге в ДТП с четырьмя машинами пострадал ребёнок
10.10.2020, 09:45 / Общество
В Белоярском районе 200 заболевших: карта распространения COVID-19 в Свердловской области
10.10.2020, 08:52 / Политика
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 10 октября
09.10.2020, 20:39 / Общество
В школах Свердловской области на карантин закрыли 432 класса
09.10.2020, 20:01 / Культура
Стал известен победитель конкурса на эскиз горельефа для Исторического сквера в Екатеринбурге