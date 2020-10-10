198 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

Ещё 198 заболевших COVID-19 выявили на Среднем Урале. Общее число диагнозов, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 915.
Из больниц по выздоровлению выписались 22 906 уральцев, в том числе - 140 за последние сутки. Таким образом, на лечении остаются более 7 тысяч пациентов.
За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+109), Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Бисерти, Каменска-Уральского и Каменского района, Новой Ляли, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Артемовского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского МР, Асбеста, Режа, Арамили, Березовского, Ирбита, Рефтинского, Горноуральского ГО, Краснотуринска и ЗАТО Свободный.
Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжёлое, в состоянии средней тяжести - 616 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Стало известно ещё о шести погибших пациентах. С начала пандемии коронавирус унёс жизни уже 646 уральцев.
Накануне сообщалось о 191 случае заражения коронавирусом в Свердловской области. Суточная заболеваемость в регионе растёт с конца сентября. В начале недели глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, губернатор поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистант.
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