198 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На лечении остаются более 7 тысяч пациентов. Фото: Алексей Кунилов

Ещё 198 заболевших COVID-19 выявили на Среднем Урале. Общее число диагнозов, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 915.

Из больниц по выздоровлению выписались 22 906 уральцев, в том числе - 140 за последние сутки. Таким образом, на лечении остаются более 7 тысяч пациентов.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+109), Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Бисерти, Каменска-Уральского и Каменского района, Новой Ляли, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Артемовского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского МР, Асбеста, Режа, Арамили, Березовского, Ирбита, Рефтинского, Горноуральского ГО, Краснотуринска и ЗАТО Свободный.

Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжёлое, в состоянии средней тяжести - 616 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Стало известно ещё о шести погибших пациентах. С начала пандемии коронавирус унёс жизни уже 646 уральцев.

Накануне сообщалось о 191 случае заражения коронавирусом в Свердловской области. Суточная заболеваемость в регионе растёт с конца сентября. В начале недели глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, губернатор поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистант.

Читайте также:

В Белоярском районе 200 заболевших: карта распространения COVID-19 в Свердловской области.

Свердловским больницам выделят гранты на обследование лиц, контактировавших с больными COVID-19.

Евгений Куйвашев определил, кто из пострадавших от COVID-19 свердловчан сможет пройти допобучение.