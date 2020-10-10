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10 октября 2020, 12:50

Максимум с начала пандемии: коронавирус за сутки подтвердили у 12 846 россиян

Девушка в маске и пенсионер в маске в метро

Зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Алексей Кунилов

Коронавирусную инфекцию за последние 24 часа подхватили 12 846 россиян. Это на 720 случаев больше, чем сутками ранее.

Накануне в России был зафиксирован максимум заражений COVID-19 за сутки c весны - 12 126

Общее число поставленных диагнозов в стране составляет 1 285 084. Почти 31 тысяча из них - в Свердловской области. С болезнью справились 1 016 202 россиянина. За последние сутки из больниц выписались 6 781 человек.

Стало известно о гибели ещё 197 пациентов с COVID-19 в российских больницах. Всего коронавирус унёс жизни уже 22 454 россиян, в том числе 646 уральцев.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 50,3 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 648 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 255 789 россиян.

Фото: данные на 10 октября
Фото: данные на 10 октября

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Областная газета Свердловской области

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