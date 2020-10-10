В Свердловскую область поступила партия вакцины против гриппа для 49 территорий

Новую партию вакцины распределят между 49 территориями. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбург накануне доставлено 222 тысячи доз вакцины против гриппа. Прививки на Среднем Урале поставили 1 миллион 260 тысяч человек (из более 4 миллионов жителей).

Среди привитых 400 тысяч - дети. Новую партию вакцины распределят между 49 территориями, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что бесплатно поставить прививку от гриппа могут работники медицины и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывники, беременные женщины, пенсионеры старше 60 лет, жители, страдающие хроническими заболеваниями, дети от 6 месяцев, школьники и студенты.

Напомним, что прививочная кампания на Среднем Урале стартовала в конце августа. В числе первых прививку от гриппа поставили глава региона Евгений Куйвашев, мэры Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александр Высокинский и Владислав Пинаев.

На данный момент из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса в школах Свердловской области на карантин закрыли 432 класса.