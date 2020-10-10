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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 октября 2020, 14:07

Глава свердловского минздрава проконтролирует лечение истощённой девочки из Карпинска

Доставка истощённого ребёнка на вертолёте

Вчера вечером полугодовалую Полину доставили вертолётом в ОДКБ №1. Фото: пресс-служба свердловского минздрава

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов заявил, что состояние спасённой полугодовалой малышки из Карпинска стабильное. Накануне её доставили вертолётом в ОДКБ №1.

Реаниматолог больницы сообщил, что Полина, найденная в шкафу в одной из квартир на Урале, находится в состоянии крайнего истощения.

"У неё имеется белково-энергетическая недостаточность, дистрофия третьей степени. Сказать более подробно о состоянии здоровья ребёнка сможем после дополнительного обследования", - приводит слова врача пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Процесс лечения девочки взят на контроль министром здравоохранения Андреем Карловым. "Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться", - сообщил министр.

Ранее стало известно, что жительница Карпинска скрывала своего ребёнка на протяжении почти полугода в шкафу. После обнаружения истощённого малыша прокуратурой была организована проверка. Данным делом также заинтересовался СКР.

Ситуацию прокомментировала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она предложила перевезти ребёнка в Москву.

Областная газета Свердловской области

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