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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 октября 2020, 13:26

В России суточная заболеваемость COVID-19 впервые превысила 13,5 тысячи человек

коронавирус в России

Это максимальный суточный показатель в стране с начала пандемии.

В России за минувшие сутки подтверждено 13 634 диагнозов COVID-19 . Это максимальный суточный показатель в стране с начала пандемии.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. В том числе, 209 человек заразились в Свердловской области. Это седьмой показатель в стране. Больше всего заболевших в Москве (4501) и в Санкт-Петербурге (528). Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки из больниц выписано 4 240 человек, победивших недуг. Общее число излечившихся пациентов достигло 1 020 442 человек.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 149 россиян. За весь период в России жертвами COVID-19 стали 22 597 человек. В оперштабе также отметили, что из-за технической ошибки были скорректированы данные по Ямало-Ненецкому АО. Количество подтверждённых смертей в регионе 10 октября 2020 года за сутки - один, в вместо 7. Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 (вместо 22 454).

Добавим, что 9 октября в России был зафиксирован максимум заражений коронавирусом за сутки - 12 126. Накануне, 10 октября, этот рекорд был побит - коронавирусную инфекцию подхватили 12 846 россиян. 

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 50,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 476 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением в целом остаётся 261 921 человек.

Областная газета Свердловской области

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