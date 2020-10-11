За сутки коронавирусом заразились более 200 свердловчан

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составляет 31 124. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 209 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составляет 31 124.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки коронавирусом заразились 121 житель Екатеринбурга.

Также диагноз лабораторно подтверждён у жителей Алапаевска, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кировограда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Полевского, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Состояние 163 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 611 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

Зап сутки из больниц региона выписаны 145 человек. Общее число свердловчан, победивших болезнь, достигло 23 051.

За последние 24 часа в регионе подтвердили пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов - 651.

Добавим, что накануне сообщалось о 198 заболевших свердловчанах.