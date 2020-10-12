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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 октября 2020, 07:15

В Свердловской области более 31 тысячи заболевших: карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

18,5 тысячи приходятся на Екатеринбург, почти две тысячи - на Нижний Тагил. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Общее число инфицированных на Среднем Урале перевалило за 31 тысячу. За неделю COVID-19 подхватили более тысячи свердловчан.

С начала пандемии в Свердловской области подтверждено 31 124 случая заражения коронавирусом. 18,5 тысячи приходятся на Екатеринбург, почти две тысячи - на Нижний Тагил. В остальных муниципалитетах менее тысячи заразившихся.

Инфекция пока не добралась только до окрестностей Таборов. На карте Роспотребнадзора территория выделена белым цветом. Наименее сложная эпидобстановка в Пелыме, Гарях, пгт Малышева, Рефтинском, Сосьве, Староуткинске, Тугулыме, Уральском, Волчанске, Шалях, Верхнейвинском, Верхнем Дуброво и Байкалово. В этих территориях на данный момент менее 50 заболевших.

Накануне впервые за долгое время на Среднем Урале выявили боле 200 заболевших за сутки. На данный момент на лечении находятся более 7 тысяч уральцев. 23 тысячи пациентов справились с болезнью.

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Фото: данные на 11 октября
Фото: данные на 11 октября
Фото: данные на 11 октября
Фото: данные на 11 октября

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Областная газета Свердловской области

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