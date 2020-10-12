В Екатеринбурге обновят лабораторию вирусных инфекций за 372 миллиона

Заказчиком выступает Новосибирский "Вектор" Роспотребнадзора. Фото: Павел Ворожцов

Реконструкция здания вивария (помещение, где содержат лабораторных животных) ФБУН "Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций" займёт два года. Деньги выделяются в рамках федеральной инвестиционной программы по отрасли "Здравоохранение" (2020-2023годы).

Заказчиком выступает Новосибирский "Вектор" Роспотребнадзора. На строительно-монтажные работы подрядчику предлагается 372 млн 418 тысяч рублей. Работы по внутреннему и внешнему обновлению здания на ул. Летняя, 23 должны быть завершены к концу 2022 года.

Добавим, что исполнителя ищут до 19 октября, следует из данных с сайта госзакупок.