Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 октября 2020, 12:33

В Свердловской области второй день подряд регистрируют более 200 заболевших коронавирусом

термометрия

Ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области растёт 13-й день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Екатеринбурге инфекцию подхватили 134 человека. Также новые случаи заражения зафиксированы среди жителей Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского ГО, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского ГО, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского ГО, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского ГО, Байкаловского МР, Горноуральского ГО, Краснотурьинска и Лесного.

Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342. 

В настоящее время в тяжёлом состоянии пребывают 174 уральца, 86 из них - подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 600 человек. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц выписали 151 человека. Всего справиться с болезнью смогли уже 23 202 жителя Среднего Урала.

Сегодня также стало известно о четырёх фактах смерти от коронавируса. Общее число жертв этого заболевания увеличилось до 655.

Напомним, ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области растёт уже 13-й день подряд. Если в конце сентября в регионе за сутки выявляли по 140 и более случаев заражения, то накануне зарегистрировали уже 209 инфицированных

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.10.2020, 13:10 / Общество
Ещё четыре случая смерти от коронавируса задокументировали на Среднем Урале
12.10.2020, 12:54 / Общество
В Екатеринбурге прокуратура проверит сообщение о высадке ребёнка из автобуса в неположенном месте
12.10.2020, 12:48 / Общество
За сутки в России выявили 13 592 заразившихся COVID-19
12.10.2020, 12:33 / Общество
В Свердловской области второй день подряд регистрируют более 200 заболевших коронавирусом
12.10.2020, 12:25 / Общество
В минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки Полины из Карпинска