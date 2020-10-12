В Свердловской области второй день подряд регистрируют более 200 заболевших коронавирусом

Ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области растёт 13-й день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Екатеринбурге инфекцию подхватили 134 человека. Также новые случаи заражения зафиксированы среди жителей Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского ГО, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского ГО, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского ГО, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского ГО, Байкаловского МР, Горноуральского ГО, Краснотурьинска и Лесного.

Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342.

В настоящее время в тяжёлом состоянии пребывают 174 уральца, 86 из них - подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 600 человек. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц выписали 151 человека. Всего справиться с болезнью смогли уже 23 202 жителя Среднего Урала.

Сегодня также стало известно о четырёх фактах смерти от коронавируса. Общее число жертв этого заболевания увеличилось до 655.

Напомним, ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области растёт уже 13-й день подряд. Если в конце сентября в регионе за сутки выявляли по 140 и более случаев заражения, то накануне зарегистрировали уже 209 инфицированных.