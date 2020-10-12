В минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки Полины из Карпинска

После обнаружения истощённого малыша доставили вертолётом в ОДКБ №1. Фото: пресс-служба свердловского минздрава

Уральские медики рассказали, как себя чувствует девочка Полина из Карпинска, которую мать полгода скрывала в шкафу. В ближайшее время ребёнка переведут из реанимации в педиатрию.

Об этом сообщил на странице в социальных сетях пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. По его словам, по состоянию на 11:00 12 октября девочка стабильна. Ребёнок кормится энтерально, в полном объёме усваивает молочную смесь и достаточно положительно реагирует на окружающих. Также у ребёнка сохраняется режим сна и бодрствования.

«В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы», - говорится в опубликованной записи.

Ранее стало известно, что жительница Карпинска на протяжении почти полугода скрывала своего ребёнка в шкафу. После обнаружения истощённого малышадоставили вертолётом в ОДКБ №1. Врачи диагностировали у неё белково-энергетическую недостаточность и дистрофию третьей степени. Лечение взял под личный контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

По данному факту прокуратурой была организована проверка. Данным делом также заинтересовался СКР.

Ситуацию прокомментировала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она предложила перевезти ребёнка в Москву.