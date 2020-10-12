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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 октября 2020, 12:48

За сутки в России выявили 13 592 заразившихся COVID-19

девушка обрабатывает руки

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1 312 310 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали ещё 13 592 случая заражения коронавирусом. Это на 42 случая меньше, чем было выявлено накануне.

Как сообщает оперштаб по борьбе с  COVID-19, новые факты инфицирования обнаружены в 84 субъектах РФ. Больше всего заболевших - 4 395 человек - зафиксировано традиционно в Москве. В Санкт-Петербурге диагноз поставлен ещё 538 гражданам, в Московской области - 440. Свердловская область, где заболели 218 человек, расположилась на седьмом месте антирейтинга.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1 312 310 россиян, 1 024 235 из них уже выздоровели (3 793 - за минувшие сутки), а 22 272 - скончались (125 - за последние 24 часа). 

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, накануне в стране был установлен рекорд по числу инфицированных, выявленных за сутки. Показатель составил 13 634 человека.

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Областная газета Свердловской области

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