За сутки в России выявили 13 592 заразившихся COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1 312 310 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали ещё 13 592 случая заражения коронавирусом. Это на 42 случая меньше, чем было выявлено накануне.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, новые факты инфицирования обнаружены в 84 субъектах РФ. Больше всего заболевших - 4 395 человек - зафиксировано традиционно в Москве. В Санкт-Петербурге диагноз поставлен ещё 538 гражданам, в Московской области - 440. Свердловская область, где заболели 218 человек, расположилась на седьмом месте антирейтинга.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1 312 310 россиян, 1 024 235 из них уже выздоровели (3 793 - за минувшие сутки), а 22 272 - скончались (125 - за последние 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, накануне в стране был установлен рекорд по числу инфицированных, выявленных за сутки. Показатель составил 13 634 человека.