Ещё четыре случая смерти от коронавируса задокументировали на Среднем Урале

На Среднем Урале жертвами коронавируса стали ещё четверо человек. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале жертвами коронавируса стали ещё четверо человек. Общее число пациентов, умерших от этого заболевания, выросло до 655.

Об этом стало известно из сообщений регионального и федерального оперативных штабов по борьбе с распространением вируса.

Летальные исходы от COVID-19 в Свердловской области регистрируются уже 14-й день подряд. Начиная с 29 сентября в регионе ежедневно сообщают о разном количестве скончавшихся - от одного до семи.

По общему числу жертв вируса Свердловская область находится на пятом месте в стране. В этом антирейтинге её опережают Москва (5 629 фактов смерти), Санкт-Петербург (3 241), Московская область (1 417) и Дагестан (684).

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

Добавим, сегодня стало известно о том, что в целом в России от COVID-19 умерли 125 человек. Общее число скончавшихся достигло 22 272.