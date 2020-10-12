Режим ограничений в Свердловской области продлён на две недели

В Свердловской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса ещё на две недели, до 26 октября. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Согласно указу № 541-УГ, до 26 октября продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. До этой же даты продлевается масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд. Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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