Режим ограничений в Свердловской области продлён на две недели

Режим ограничений в Свердловской области продлён на две недели. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса ещё на две недели, до 26 октября. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу № 541-УГ, до 26 октября продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. До этой же даты продлевается масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Фото: документ

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд. Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342.