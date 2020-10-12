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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 октября 2020, 17:59

Режим ограничений в Свердловской области продлён на две недели

пожилые граждане

Режим ограничений в Свердловской области продлён на две недели. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса ещё на две недели, до 26 октября. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. 

Согласно указу № 541-УГ, до 26 октября продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. До этой же даты продлевается масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Фото: документ

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд. Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342. 

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