Евгений Куйвашев призвал отстранять от работы свердловчан с ОРВИ

Свердловских работодателей призвали отстранять от работы сотрудников с ОРВИ. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе до 26 октября. В документе также прописаны требования по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах.

Глава региона на странице в Instagram заявил, что "учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция людей старше 65 лет остается обязательной. Сохраняются и другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий".

Обращаясь к работодателям он отметил, что сотрудники с температурой и признаками ОРВИ не должны находиться на рабочем месте. Вернуться на работу можно только после получения отрицательного теста на COVID-19 (методом ПЦР).

Как говорится в указе №541-УГ, в пункт 12 добавлен подпункт 8 следующего содержания: "обеспечить систематическое информирование работников о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований...".

Официальный интернет портал правовой информации Свердловской области. Фото: документ

Добавим, исходя из дополнений, вносимых в подпункт 4 пункта 7, свердловчанам необходимо соблюдать постановления санврачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд. Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342.