В Нижнем Тагиле - 2 000 заболевших, в Каменске-Уральском - 500: карта распространения COVID-19

Более 500 заболевших выявлено также в Екатеринбурге (18 646), Первоуральске (785), Верхней Пышме (758), Ревде (663) и Берёзовском (516). Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные распространения коронавируса в Свердловской области. Накануне в Нижнем Тагиле число заразившихся достигло 2 003, а в Каменске-Уральском и Каменском районе - 505.

С начала пандемии поставлено уже 31 342 диагноза COVID-19 на Среднем Урале. Более 500 заболевших выявлено также в Екатеринбурге (выросло на 134 до 18 646), Первоуральске (785), Верхней Пышме (758), Ревде (663) и Берёзовском (516). В остальных свердловских территориях менее 500 случаев.

Белым пятном на карте Роспотребнадзора остаются Таборы, куда инфекция так и не добралась.

Накануне сообщалось о 218 новых инфицированных. На лечении на данный момент находятся более 7 тысяч пациентов, 23,2 тысячи уральцев полностью излечились.

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе ещё на две недели, до 26 октября. В документе также прописаны требования по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах. В частности, предлагается не допускать до работы свердловчан с признаками ОРВИ.