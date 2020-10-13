Владимир Путин создал комиссию Совбеза по вопросам защиты от новых инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем назначен зампред Совбеза, которым сейчас является Дмитрий Медведев.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, новая комиссия будет оценивать угрозы, связанные с заболеваниями и уровень защиты. Кроме того, структура займётся анализом коллективного иммунитета и организацией научных исследований.
В состав комиссии войдут 23 человека. Среди них - помощники Президента РФ, главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, президент РАН, мэр Москвы, ректор Московского университета им. М. В. Ломоносова и другие.
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