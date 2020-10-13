В Свердловской области три дня выявляют более 200 заболевших коронавирусом

Общее число диагнозов, поставленных на Среднем Урале с начала пандемии, достигло 31 550. Фото: Галина Соловьёва

За сутки COVID-19 подтвердили у 208 свердловчан. Это на 10 случаев меньше, чем днём ранее.

Общее число диагнозов, поставленных на Среднем Урале с начала пандемии, достигло 31 550. Справились с болезнью 23 358 уральцев. На ленчении остаются 7,5 тысячи человек, в том числе 162 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз за последние 24 часа лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+155), Сысертского ГО, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Каменского ГО, Красноуральска, Среднеуральска, Пышминского, Невьянского ГО, Красноуфимска, Серова, Ачитского и Арамильского ГО, Берёзовского, Артинского ГО, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Кировграда.

Стало известно также о шести смертельных исходах. Всего коронавирус унёс жизни уже 661 заболевшего уральца.

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе ещё на две недели, до 26 октября. В документе также прописаны требования по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах. В частности, предлагается не допускать до работы свердловчан с признаками ОРВИ.

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