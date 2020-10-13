Суточная заболеваемость коронавирусом в России обновила максимум

Более 13 тысяч заболевших выявлено третьи сутки подряд. Фото: Алексей Кунилов

Ещё 13 868 жителей России подхватили коронавирус. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Более 13 тысяч заболевших выявлено третьи сутки подряд. Накануне стало извесно о 13 592 заразившихся. В воскресенье был установлен рекорд посуточной заболеваемости с начала пандемии - было подтверждено 13 634 случая.

Больше всех заразившихся за последние 24 часа выявлено в Москве - 4 618 человек. Свердловская область занимет седьмую строчку с показателем в 208 заболевших.

Фото: данные на 13 октября

Общее число инфицированных в стране составляет 1 326 178. Из них выздоровели 1 031 785 россиян, в том числе 7 550 - за последние сутки.

Фото: данные на 13 октября

Кроме того, установлен рекорд по смертности - за последние сутки стало известно о 244 летальных исходах, в том числе 6 - на Среднем Урале. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 мая, когда из-за COVID-19 скончались 232 человека. Всего коронавирус унёс жизни уже 22 966 жителей.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 51,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 172 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 271 195 человек.

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