Истощённая малышка из Карпинска начала набирать вес. Фото: Александр Исаков.

Девочку из Карпинска, которую мать почти полгода прятала в шкафу, перевели из реанимации. Ребёнок начал набирать вес.

Об этом рассказал пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков на странице в Facebook. По его словам, девочка Полина переведена из реанимации в гастроэнтерологическое отделение. Он отметил, что состояние ребёнка стабильное.

"Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ №1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе", – отметил он.

Накануне сообщалось, что ребёнка переведут из реанимации в педиатрию.

Также известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверок и расследования ряда происшествий в субъектах РФ, в том числе в Карпинске.

Как отмечается на сайте следственного комитета, в Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы Карпинска 1982 года рождения, подозреваемой в совершении преступления по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии").

Ранее "Областная газета" писала, что жительница Карпинска на протяжении почти полугода скрывала своего ребёнка в шкафу. После обнаружения истощённую девочку доставили вертолётом в ОДКБ №1. Врачи диагностировали у неё белково-энергетическую недостаточность и дистрофию третьей степени.

По данному факту региональной прокуратурой была организована проверка. Ситуацию прокомментировала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она предложила перевезти ребёнка в Москву.