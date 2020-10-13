«Маска не помешает сейчас даже привитым» — почему поставившие вакцину от коронавируса всё равно носят индивидуальные средства защиты?

Свердловские власти рассчитывают, что до конца 2020 года в наш регион поступит 3 730 доз вакцины от COVID-19 Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области использовали всю тестовую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом «Облгазете» сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Прививки поставили около трёх десятков человек, среди них — заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Однако привитые от нового коронавируса по-прежнему ходят в защитных масках в общественных местах — насколько это необходимо?

— Средства индивидуальной защиты необходимо носить всем, поскольку любая прививка от инфекции не гарантирует, что человек не заболеет. Но привитый, даже если он и столкнётся с вирусом, перенесёт заболевание легко или бессимптомно, — ответили «Облгазете» в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. — Указ губернатора, содержащий требование соблюдать масочный режим, распространяется на всех жителей Свердловской области независимо от того, есть ли у человека иммунитет к COVID-19 в данный момент.

В оперштабе напомнили, что вакцина от коронавируса двухфазная. Пока же всем добровольцам в Свердловской области поставили только первую прививку, после необходимого перерыва в три недели они пройдут ревакцинацию. До этого времени и некоторый период после их организм также уязвим перед COVID-19, поскольку иммунитет к вирусу ещё не сформирован.

Специалисты уверяют, что ношение защитных масок должно в принципе войти в привычку у всего населения в сезон ОРВИ и гриппа.

— Защитная маска в общественных местах сейчас не помешает всем, так как мы вошли в сезонный подъём роста заболеваемости ОРВИ, затем последует грипп, — говорит заведующий инфекционным отделением городской инфекционной больницы в Нижнем Тагиле Владимир Лангольф. — Те, кто привились от коронавируса и гриппа, не имеют стопроцентной гарантии от этих вирусов, а тем более от других. Поэтому маска — одна из действенных мер профилактики вирусных заболеваний.

К слову, переболевшие коронавирусом также должны носить защитную маску в общественных местах — от соблюдения масочного режима их никто не освобождал. Но в первую очередь это нужно для собственного здоровья этих людей.

— Мы имеем дело с новым вирусом, — говорят в оперштабе по борьбе с коронавирусом. — В настоящее время у учёных нет однозначных ответов на вопросы о стойкости и долгосрочности иммунитета к коронавирусной инфекции после перенесённого заболевания.

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