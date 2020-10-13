В свердловских городах вновь откроют обсерваторы. Фото: Алексей Кунилов.

В городах Свердловской области вновь начнут открываться места временного размещения пациентов с лёгким течением COVID-19. Одним из первых станет обсерватор на севере региона.

Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, у региона имеется серьёзный опыт лечения и ведения больных коронавирусом в условиях не только стационара. Лёгких больных можно оставить дома, а тех, у кого отмечается динамика выздоровления – разместить в обсерваторах.

"Мы сейчас начинаем открытие мест временного размещения, что позволит разгрузить койки в стационаре. В ряде городов будем это делать, хотя не в таком количестве, как было прежде. Этот процесс мы вынуждены начать, потому что он показал свою эффективность", – заявил замгубернатора.

Он также отметил, что было принято решение открыть нескольких мест временного размещения. Одно из первых появится на севере региона на базе одного из пионерских лагерей. Данное учреждение может работать круглый год. Там хорошие отапливаемые корпуса.

"Там мы будем размещать лёгких больных, чтобы не оставлять их дома. Они будут находиться под медицинским наблюдением", – уточнил Павел Креков.

Ранее "Областная газета" сообщала, что санаторий "Обуховский" получит субсидию на финансовое обеспечение мероприятий по организации развёртывания и работы обсерватора для пациентов с коронавирусом. Порядок предоставления гранта утверждён соответствующим указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Добавим, за сутки COVID-19 подтвердили у 208 свердловчан. Общее число диагнозов, поставленных на Среднем Урале с начала пандемии, достигло 31 550. Справились с болезнью 23 358 уральцев. На лечении остаются 7,5 тысячи человек, в том числе 162 – в тяжёлом состоянии.

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