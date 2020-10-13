В Нижнем Тагиле увеличили коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19

Более 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом были развёрнуты в трёх медучреждениях Нижнего Тагила. Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга.
По его словам, в Нижнем Тагиле уровень заболеваемости COVID-19 выше, чем средний показатель по области. Данная проблема обсуждалась вчера на специальном селекторном совещании, в котором участвуют врачи.
"Для того чтобы снять напряжённость в Нижнем Тагиле по койкам, мы отрыли дополнительные койки в одной из психиатрических больниц города с полноценным обслуживанием", – отметил Павел Креков.
Кроме того, дополнительные места для пациентов с коронавирусом появились в одной городских больниц (+100 коек), а также в лечебно-реабилитационном учреждении Руш, где было 130 коек, а стало 250.
В ходе брифинга замгубернатора также сообщил, что в регионе фиксируются очереди на компьютерную томографию. На КТ хотят попасть нуждающиеся в обследовании, а также те, кто не имеет соответствующего предписания врача.
"В ближайшие дни планируется открыть дополнительный компьютерный томограф на базе госпиталя для ветеранов войн, который будет полноценно работать и принимать пациентов", – подчеркнул Павел Креков, уточнив, что при необходимости будут подключены мощность в Верхней Пышме.
Также замгубернатора анонсировал открытие нового инфекционного госпиталя в Краснотурьинске на 200 койко-мест. Он будет оснащён КТ.
Добавим, за сутки COVID-19 подтвердили у 208 свердловчан. Общее число диагнозов с начала пандемии, достигло 31 550. С болезнью справились 23 358 уральцев. На лечении остаются 7,5 тысячи человек.
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