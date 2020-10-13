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13 октября 2020, 19:59

Чаще всего коронавирусом в Свердловской области болеют люди 30-49 лет

тест на коронавирус

Больше всего пациентов с COVID-19 — среди уральцев в возрасте от 30 до 49 лет. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области обновили данные о возрасте заболевших коронавирусом. Больше всего пациентов с COVID-19 — среди уральцев в возрасте от 30 до 49 лет.

На эту возрастную группу приходится 36,2% от общего числа заболевших коронавирусом в регионе. На втором месте — граждане в возрасте от 50 до 64 лет (24,6%), на третьем — люди старше 65 лет (18,4%). На несовершеннолетних свердловчан и людей 18-29 лет приходится 10,4% и 10,3% соответственно, следует из данных регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: региональный оперштаб.

Напомним, ранее «Областная газета» уже не раз публиковала данные о возрастной структуре заболевших COVID-19 на Среднем Урале. Так, по сравнению с информацией, предоставленной в июне, в регионе выросла доля заболевших старше 65 лет (тогда она составляла 13,3%).

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 208 случаев заражения коронавирусом. Общее число диагнозов с начала пандемии достигло 31 550.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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