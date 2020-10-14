В Красноуральске число заболевших перевалило за 200, в Сысерти — за 150: карта распространения COVID-19

На Среднем Урале обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом в Красноуральске перевалило за 200, а в Сысерти и Сысертском районе — за 150. Рассказываем, как за последние сутки изменилась эпидемиологическая обстановка в этих и других свердловских городах.

Накануне в Свердловской области выявили 208 новых случаев заражения COVID-19, 155 из которых были зарегистрированы в Екатеринбурге.

Также лидерами по количеству новых заражённых стали Нижний Тагил (+20 случаев), Каменск-Уральский и Каменский район (+8).

В Красноуральске зафиксировали ещё два факта инфицирования, после чего общее число заболевших достигло 201. В Сысерти и Сысертском районе число заражённых увеличилось на три до 150, следует из обновлённой карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полный список свердловских муниципалитетов с общим количеством выявленных в них заболевших публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.