В Свердловской области за сутки выявлено 211 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 211 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 211 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 31 761.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+92), Кушвы, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Камышлова, Серова, Ирбита, Туринска, Нижней Туры, Ивделя и других муниципалитетов.

За сутки из больниц было выписано 175 человека. Общее число выздоровевших достигло 23 533. На лечении остаются более 7 тысяч свердловчан. Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 646 – как средней степени тяжести.

Также за последние 24 часа зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19, всего – 665.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 208 инфицированных.

Добавим, ранее в регионе обновили данные о возрасте заболевших коронавирусом. Больше всего пациентов с COVID-19 — среди уральцев в возрасте от 30 до 49 лет.

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