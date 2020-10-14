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14 октября 2020, 13:37

14 231 заболевший: в России побит рекорд по новым случаям COVID-19

коронавирус

14 231 заболевший: в России побит рекорд по новым случаям COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России за сутки COVID-19 подхватил ещё 14 231 человек. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 340 409.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 573. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 211 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7 920. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 039 705 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 239 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 23 205 человек.

Вчера сообщалось об 13 868 новых случаях с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем назначен зампред Совбеза, которым сейчас является Дмитрий Медведев.

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Областная газета Свердловской области

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